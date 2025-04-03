Живущую в Испании телеведущую Лазареву настигли «ужасные известия»

Ведущая Лазарева рассказала, что у нее заканчивается срок водительских прав

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, пожаловалась на то, что у нее заканчивается срок действия водительских прав. Об этом она рассказала Telegram-канале.

«Короче, пацаны, меня настигли ужасные известия. Я вдруг поняла, что у меня заканчиваются права. (...) Теперь мне нужно срочно найти какую-то автошколу, причем чтобы она была еще онлайн», — сказала ведущая. Она уточнила, что ищет именно онлайн-школу, так как постоянно находится в разъездах.

Ранее сообщалось, что Лазарева сняла видео на фоне украинского флага. Телеведущая записала ролик после возвращения в Испанию из Черногории, где она участвовала в выпуске программы о детях и подростках.

Суд в Москве в декабре заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Перед этим ее объявили в международный розыск.

Телеведущая покинула Россию и переехала в Испанию в марте 2022 года.