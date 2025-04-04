Бизнесмен Саттон назвал города в США менее технологически развитыми российских

Американский предприниматель Джон Роберт Саттон заявил, что в США есть Google и Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), но их города менее технологически развиты, чем российские. Его слова приводит РИА Новости.

Бизнесмен подчеркнул, что в российском общественном транспорте действует электронная система оплаты. «Я думаю: "стоп, это же технология, которая нужна Сан-Франциско"», — сказал он.

«Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта», — отметил Саттон.

Ранее телеведущая Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, призналась, что считает Москву лучшим городом на планете. «У нас чисто, много развлечений для жителей и гостей города. Еще здесь хорошая транспортная система, кафе и рестораны доступны 24/7, доставку чего угодно можно заказать день в день. И это только часть плюсов», — подчеркнула она.

