Рапиристку Тернер дисквалифицировали в США за отказ от встречи с трансгендером

Американскую фехтовальщицу на рапирах Стефани Тернер дисквалифицировали на турнире в штате Мэриленд из-за отказа выходить на поединок с соперницей-трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Fox News.

Перед встречей с Редмонд Салливан, которая раньше соревновалась с мужчинами, Тернер встала на одно колено и заявила судье, что не будет проводить поединок. Американке показали черную карточку, которая обозначает дисквалификацию.

Позже в Федерации фехтования США заявили, что дисквалифицировали Тернер не за личную позицию, а за отказ от поединка с конкретным соперником, который был заявлен на турнир по всем правилам.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин. Член палаты представителей США Нэнси Мейс заявила, что закон восстановит справедливость и защитит права спортсменок.