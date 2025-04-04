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11:14, 4 апреля 2025Спорт

Американскую фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером

Рапиристку Тернер дисквалифицировали в США за отказ от встречи с трансгендером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Artur Didyk / Shutterstock / Fotodom

Американскую фехтовальщицу на рапирах Стефани Тернер дисквалифицировали на турнире в штате Мэриленд из-за отказа выходить на поединок с соперницей-трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Fox News.

Перед встречей с Редмонд Салливан, которая раньше соревновалась с мужчинами, Тернер встала на одно колено и заявила судье, что не будет проводить поединок. Американке показали черную карточку, которая обозначает дисквалификацию.

Позже в Федерации фехтования США заявили, что дисквалифицировали Тернер не за личную позицию, а за отказ от поединка с конкретным соперником, который был заявлен на турнир по всем правилам.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин. Член палаты представителей США Нэнси Мейс заявила, что закон восстановит справедливость и защитит права спортсменок.

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