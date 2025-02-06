Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин. Об этом сообщает ESPN.

Трамп должен подписать указ в среду во второй половине дня по местному времени. Член палаты представителей США Нэнси Мейс заявила, что закон восстановит справедливость и защитит права спортсменок.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских школьных спортивных командах. Республиканцы представили законопроект как способ уравнять условия для спортсменок.

В 2022 году американская пловчиха-трансгендер Лия Томас одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Это вызвало недовольство соперниц. В ответ Томас заявила, что трасгендеры не являются угрозой женскому спорту.