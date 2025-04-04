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09:36, 4 апреля 2025Спорт

Бывший футболист «Рубина» посоветовал россиянам отказаться от выступлений за границей

Деспотович посоветовал российским игрокам отказаться от выступлений за границей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Джордже Деспотович (в центре)

Джордже Деспотович (в центре). Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Бывший футболист «Рубина» Джордже Деспотович дал совет российским футболистам, которые хотят выступать в зарубежных чемпионатах. Слова серба приводит Sport24.

Он рекомендовал им отказаться от этого. «В России есть все, что надо: хорошая зарплата, живешь в своей стране, говоришь на родном языке. Никуда не надо ехать!» — заявил Деспотович.

Форвард добавил, что за границей они не увидят ничего лучшего. «Русские должны играть в России — здесь для них сделали все, чтобы они были звездами, жили хорошую, богатую жизнь», — отметил футболист.

Ранее с призывом уезжать в европейские клубы выступил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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