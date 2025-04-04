Эмили Ратаковски в прозрачном боди снялась для журнала

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в откровенном образе снялась для турецкой версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,3 миллиона подписчиков.

На одном из кадров 33-летняя манекенщица предстала, лежа на полу у дивана. Она позировала в прозрачном кружевном боди зеленого оттенка, подчеркнув талию ремнем, и черных капроновых колготках. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала обнаженная грудь.

Также модель надела туфли с золотистыми носами и каблуками, уложила волосы в гладкий пучок и нанесла коричневый макияж.

Ранее Ратаковски оценила новую внешность после смены имиджа фразой «я потеряю работу».