Госсекретарь США назвал тяжелым вопрос мирного урегулирования на Украине

США сохраняют оптимизм по вопросу мирного урегулирования на Украине, однако понимают, что процесс будет идти тяжело. Такое заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио, передает ТАСС.
«Мы делаем прогресс на пути к миру... Переговорный процесс будет сложным, но мы остаемся оптимистичными», — отметил госсекретарь.
Ранее спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но есть много нюансов, по которым нужно достичь понимания.