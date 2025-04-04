Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 4 апреля 2025Мир

Госсекретарь США назвал тяжелым вопрос мирного урегулирования на Украине

Рубио: США сохраняют оптимизм по вопросу мирного урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

США сохраняют оптимизм по вопросу мирного урегулирования на Украине, однако понимают, что процесс будет идти тяжело. Такое заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

«Мы делаем прогресс на пути к миру... Переговорный процесс будет сложным, но мы остаемся оптимистичными», — отметил госсекретарь.

Ранее спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но есть много нюансов, по которым нужно достичь понимания.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Стало известно о смерти россиянина на СВО спустя месяц службы

    За мусор в жилье россиян предложили наказывать методами из 90-х

    В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

    Российский город захватили полчища комаров

    В США прокомментировали заявление о возобновлении прямых рейсов с Россией

    Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Невеста Джеффа Безоса угодила в скандал из-за стакана для кофе за сотни тысяч рублей

    Российские «Медведи» выполнили полеты на Дальнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше