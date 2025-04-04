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22:34, 4 апреля 2025Спорт

Олейника отправили в нокаут в дебютном кулачном поединке

Боец MMA Олейник проиграл Дос Сантосу нокаутом в дебютном кулачном бою в BKFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник проиграл в дебютном поединке в лиге кулачных поединков Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча прошла в Дубае. Спортсмен уступил бразильцу Джеронимо Дос Сантосу нокаутом в первом раунде.

Олейник выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2022-й. В профессиональной карьере он одержал 61 победу и потерпел 18 поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью. На счету Дос Сантоса 44 победы, 26 поражений и одна ничья в ММА.

В апреле 2024 года бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. По условиям сделки компания Макгрегора McGregor Sports and Entertainment стала совладельцем BKFC, а компания Triller осталась держателем контрольного пакета акций промоушена.

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