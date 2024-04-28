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11:55, 28 апреля 2024Спорт

Конор Макгрегор стал совладельцем бойцовского чемпионата

Конор Макгрегор вложился в лигу кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Об ирландец сообщил на своей странице в в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман (глава организации — прим. «Ленты.ру»), детка, мы сделали это», — сказал Макгрегор.

По условиям сделки компания Конора McGregor Sports and Entertainment становится совладельцем BKFC, а компания Triller остается держателем контрольного пакета акций промоушена.

Ранее Конор Макгрегор назвал дату своего возвращения в UFC в качестве бойца. 35-летний ирландец заявил, что 29 июня подерется с американцем Майклом Чендлером. Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Тогда Конор получил перелом ноги.

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      Илья Костин
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