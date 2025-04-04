Впервые опубликовано видео удара «Вагнера» по вертолету во время мятежа Пригожина. Никто из экипажа Ка-52 не спасся

Опубликовано видео удара «Вагнера» по Ка-52 во время марша на Москву

Впервые опубликовано видео удара бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» по вертолету Ка-52 во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023-го. Видео показал военный блогер и летчик Алексей Воевода.

На видео можно рассмотреть колонну военной техники, принадлежащей, как отмечается в посте, «Вагнеру». Над военными машинами летает вертолет, в него выпускают ракету. Снаряд попадает в Ка-52, тот загорается и падает.

«К сожалению, высоты не хватило. Изначально, явно тянули на вынужденную», — прокомментировал Воевода.

При крушении ударного вертолета Ка-52 во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, местом падения которого называлась Воронежская область, не смог спастись экипаж из Псковского территориального гарнизона. Псковский губернатор Михаил Ведерников рассказал, что жертвами крушения стали подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. «Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — заявил глава региона.

Во время мятежа был сбит также Ил-22

24 июня во время мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» не спасся и экипаж самолета Ил-22, который базировался на территории региона. 25 июня военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова писала, что Ил-22 был сбит под Воронежем из системы ПВО частной компании, не смогли спастись 10 членов экипажа.

Президент России Владимир Путин во время обращения из Кремля отметил мужество павших летчиков, которые участвовали в подавлении мятежа 23-24 июня. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — говорил глава государства.

Лукашенко вспомнил новые подробности мятежа Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» во время мятежа хотел захватить ядерное оружие, такой вариант развития событий не исключали и на Западе, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие», — вспомнил он.

По словам политика, он разгадал планы Пригожина не сразу, а лишь к середине дня, и «даже не думал, что до такого безумства может дойти». Белорусский лидер был готов направить на защиту Москвы самые боеспособные силы республики и сказал об этом в разговоре с Пригожиным.