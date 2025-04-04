Суд признал законным приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Шереметьево

Суд утвердил приговор националисту Пилипчуку за подготовку теракта в Шереметьево

Апелляционный военный суд признал законным приговор заочно осужденному на 15 лет лишения свободы бывшему участнику подразделения украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Ивану Пилипчуку, виновному в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор Второго западного окружного военного суда оставили без изменений. Первые пять лет после экстрадиции в Россию Пилипчук проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере полумиллиона рублей.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах секретной информации. Националист был объявлен в международный розыск и заочно арестован в конце августа прошлого года.

Дело Пилипчука было выделено из уголовного дела Ильи Ковылкова и Михаила Дария, ранее осужденных за подготовку теракта в Шереметьево. По версии следствия, они планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту при помощи дронов.