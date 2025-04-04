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18:22, 4 апреля 2025Спорт

Тарасова назвала отъезд в США одним из лучших решений в жизни

Тренер Татьяна Тарасова назвала отъезд в США в 1990-е одним из лучших решений
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала одним из лучших решений в жизни отъезд в США в 1990-е. Ее слова приводит «Советский спорт».

«У меня — три олимпийских чемпиона, потому что я работала там. С меня абсолютно ничего не требовали, давали бесплатный лед, сняли жилье. Это был уникальный случай», — заявила Тарасова. Она добавила, что российская сторона не финансировала ее жизнь в США.

Ранее Тарасова похвалила США за оснащенность катками. Она подчеркнула, что много лет работала в стране с разными спортсменками, а американские специалисты очень помогали ей.

В 1990-е Тарасова на протяжении нескольких лет работала в США тренером. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Из отечественных фигуристов ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и многие другие.

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