В России обратили внимание на уникальное заявление Москвы по конфликту на Украине

Политолог Бовт: Заявление Дмитриева о гарантиях Москвы для Украины уникально

Заявление Кирилла Дмитриева, спецпосланника президента России Владимира Путина и главы Российского фонда прямых инвестиций, о потенциальных гарантиях безопасности со стороны Москвы для Киева — уникальное. На это обратил внимание в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

По заявлению эксперта, представитель российских властей впервые сделал подобное публичное заявление с начала конфликта.

«Путин не раз говорил, что мир в Украине возможен только после ее "демилитаризации", а [глава МИД России Сергей] Лавров "категорически" отвергал возможность присутствия в стране войск из стран НАТО, даже если они будут действовать не под эгидой альянса», — напомнил Бовт.

При этом политолог отметил, что Дмитриев не уточнил, о каких гарантиях для Киева может идти речь.

О заявлении спецпосланника Путина по гарантиям для Украины стало известно 4 апреля. Отвечая на вопрос журналистов, Дмитриев порассуждал, в какой-то форме они могли бы быть приемлемыми, исключив, впрочем, вступление Украины в НАТО. Позже в Кремле отказались раскрывать возможные гарантии для Киева.