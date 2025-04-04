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16:55, 4 апреля 2025Россия

В России обратили внимание на уникальное заявление Москвы по конфликту на Украине

Политолог Бовт: Заявление Дмитриева о гарантиях Москвы для Украины уникально
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявление Кирилла Дмитриева, спецпосланника президента России Владимира Путина и главы Российского фонда прямых инвестиций, о потенциальных гарантиях безопасности со стороны Москвы для Киева — уникальное. На это обратил внимание в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

По заявлению эксперта, представитель российских властей впервые сделал подобное публичное заявление с начала конфликта.

«Путин не раз говорил, что мир в Украине возможен только после ее "демилитаризации", а [глава МИД России Сергей] Лавров "категорически" отвергал возможность присутствия в стране войск из стран НАТО, даже если они будут действовать не под эгидой альянса», — напомнил Бовт.

При этом политолог отметил, что Дмитриев не уточнил, о каких гарантиях для Киева может идти речь.

О заявлении спецпосланника Путина по гарантиям для Украины стало известно 4 апреля. Отвечая на вопрос журналистов, Дмитриев порассуждал, в какой-то форме они могли бы быть приемлемыми, исключив, впрочем, вступление Украины в НАТО. Позже в Кремле отказались раскрывать возможные гарантии для Киева.

ЖЗЛ
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