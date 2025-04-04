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09:07, 4 апреля 2025Из жизни

Заключенный соблазнил двух сотрудниц тюрьмы и сбежал

В Великобритании заключенный завязал роман с двумя сотрудницами тюрьмы и сбежал
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Harri Pullen

Harri Pullen. Фото: Gwent Police

В Великобритании осужденный наркодилер Гарри Пуллен соблазнил двух сотрудниц тюрьмы и ненадолго сбежал. Об этом пишет The Sun.

27-летний заключенный попал за решетку в Бридженде, Уэльс, в 2019 году. Там он познакомился с тюремной медсестрой Элис Хиббс. У пары завязался роман. В 2021 году Пуллена перевели в Манчестер, но он успел получить номер Хиббс.

До июля 2021 года они общались онлайн, пока об этом не узнало руководство тюрьмы. Хиббс приговорили к шести месяцам за решеткой. В суде она говорила, что давно хотела прекратить эти отношения, но боялась из-за угроз мужчины.

Параллельно с Хиббс Пуллен стал общаться с другой сотрудницей тюрьмы — Рут Шмыло. Их отношения начались с того, что заключенный передал ей листок, на котором был написан ее номер телефона. Пара начала созваниваться каждый день и занималась сексом по телефону. Позже Шмыло утверждала, что это происходило против ее воли. «В первый раз, когда я осознала, что Гарри мастурбирует, я попросила его остановиться. Я неоднократно просила его остановиться и плакала», — заявила она.

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Пуллен неоднократно говорил, что любит Шмыло, и даже организовал ей встречу со своей матерью. Однажды на камеры видеонаблюдения попал момент, как надзирательница посылает заключенному воздушный поцелуй. Началась проверка. Шмыло вызвали в суд.

Тем временем Пуллен попал в больницу, откуда вскоре сбежал в наручниках. Известно, что в этом ему помогли четыре женщины. Мужчину поймали только через неделю. Он находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании судят 42-летнюю Керри Пегг, работавшую директором тюрьмы в графстве Ланкашир. По версии обвинителей, она вступила в отношения с заключенным и поспособствовала его досрочному освобождению.

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