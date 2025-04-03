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06:30, 3 апреля 2025Из жизни

Заключенный наркодилер соблазнил директора тюрьмы и вышел на свободу

В Великобритании директор тюрьмы освободила наркодилера, подарившего ей Mercedes
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Larry Farr / Unsplash

В Великобритании судят 42-летнюю Керри Пегг, работавшую директором тюрьмы в графстве Ланкашир. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По версии обвинителей, наркодилеру Энтони Сондерсону, отбывавшему наказание в тюрьме Пегг, удалось ее соблазнить. Хотя это было не в ее ведении, она поспособствовала досрочному освобождению заключенного. Выйдя на свободу, тот подарил ей автомобиль Mercedes.

Женщина отрицает, что допускала какие-либо нарушения. В качестве доказательства ее отношений с Сондерсоном обвинители приводят следы его ДНК, найденные на зубной щетке у нее дома.

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