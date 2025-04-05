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00:50, 6 апреля 2025Спорт

Бивол рассказал о радости от переезда из Киргизии в Россию

Боксер Бивол: Очень рад, что в 11 лет уехал с семьей из Киргизии в Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал в интервью YouTube-каналу Exclusive KG о переезде из Киргизии в Россию.

Бивол заявил, что очень рад тому, что уехал с семьей в Россию. «Мои родители выбрали поехать в Россию, потому что были проблемы с их бизнесом и потенциал для детей больше. Я смог получить тот боксерский опыт, который я получил. Не уехав тогда в Россию в 11 лет, я бы здесь не умничал перед вами», — отметил он.

Ранее Бивол высказался о возможности проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что готов к такому поединку.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин взял реванш за поражение в октябре прошлого года и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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