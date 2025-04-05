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14:17, 5 апреля 2025Мир

Нигер не исключил участия в праздновании Дня Победы в Москве

Глава МИД Нигера не исключил участия страны в Дне Победы в Москве в будущем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Представители Нигера не планируют принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве в этом году, но не исключают, что присоединятся к торжествам в будущем. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава МИД африканской республики Бакари Яу Сангаре.

По его словам, страна не рассматривала такую возможность, но в ближайшие годы приглашение возможно на конфедеративном уровне. Речь идет об Альянсе государств (АГС) Сахеля, в который, помимо Нигера, входят Буркина-Фасо и Мали.

Сангаре заметил, что встреча формата «Россия — Сахельская тройка» стала исторической, потому что для АГС это первое общение с третьей стороной в качестве субъекта. До этого у Нигера с Россией были только двухсторонние отношения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и приедет в Москву на 9 мая.

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