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08:21, 5 апреля 2025Спорт

Овечкин обратился к россиянам после повторения рекорда Гретцки

Овечкин после повторения рекорда Гретцки передал привет России и сказал спасибо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Алексеев

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку, после повтора рекорда Уэйна Гретцки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу всем передать в России привет, спасибо, что все болеете! Будем делать все возможное для того, чтобы побить [рекорд]», — заявил хоккеист.

Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд Гретцки в ряду лучших снайперов НХЛ. Спортсмен забросил два года в ворота противника в матче «Чикаго Блэкхокс» — благодаря этому он вырвался со второй позиции и повторил рекорд абсолютного чемпиона в истории НХЛ.

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