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09:34, 5 апреля 2025Спорт

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Хоккеиста Александра Овечкина признали первой и второй звездой дня в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой и второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» отечественный хоккеист забросил две шайбы, что позволило ему повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. Третьей звездой был признан одноклубник Овечкина Райан Леонард.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу. При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.

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