Появилась запись эмоций Овечкина во время повторения рекорда Гретцки

Опубликована запись с микрофона Овечкина во время повторения рекорда Гретцки

На российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине был закреплен микрофон во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», что позволило записать его эмоции от повторения рекорда хоккеиста Уэйна Гретцки. Запись опубликовал Sport24.

Россиянин громко и протяжно выкрикнул на русском: «Да-а-а» после того, как повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. Также Овечкина стали обнимать партнеры по команде.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.