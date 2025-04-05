Раскрыто содержание сообщения Гретцки Овечкину перед повторением рекорда

Овечкин заявил, что получил сообщение от Гретцки перед повторением рекорда в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл содержание сообщения канадца Уэйна Гретцки перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс», в котором россиянин побил его рекорд. Его слова приводит «Матч ТВ».

Овечкин заявил, что успел получить сообщение от Гретцки перед матчем. «Забей три, чтобы закончилась эта история», — написал ему канадец.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После матча Гретцки лично поздравил Овечкина. Он также сделал памятный снимок с россиянином и остальными игроками команды.