Стало известно о подавленном состоянии Гретцки после повторения Овечкиным его рекорда

Журналист Шустер: Гретцки был подавлен после повторения Овечкиным его рекорда

Американский журналист Блейк Шустер сообщил, что канадец Уэйн Гретцки находился в подавленном состоянии после того, как нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил его рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит For The Win.

Шустер заявил, что в эфире Гретцки сказал правильные слова в адрес Овечкина, однако в перерывах между трансляциями был расстроен. Считалось, что никто не побьет рекорд Гретцки, с учетом того, что вратарские стили совершенствуются», — отметил он.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После матча Гретцки лично поздравил Овечкина. Он также сделал памятный снимок с россиянином и остальными игроками команды.

