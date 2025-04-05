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11:28, 5 апреля 2025Спорт

Стало известно о подавленном состоянии Гретцки после повторения Овечкиным его рекорда

Журналист Шустер: Гретцки был подавлен после повторения Овечкиным его рекорда
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

Американский журналист Блейк Шустер сообщил, что канадец Уэйн Гретцки находился в подавленном состоянии после того, как нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил его рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит For The Win.

Шустер заявил, что в эфире Гретцки сказал правильные слова в адрес Овечкина, однако в перерывах между трансляциями был расстроен. Считалось, что никто не побьет рекорд Гретцки, с учетом того, что вратарские стили совершенствуются», — отметил он.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После матча Гретцки лично поздравил Овечкина. Он также сделал памятный снимок с россиянином и остальными игроками команды.

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