Третьяк прокомментировал повторение Овечкиным рекорда Гретцки

Третьяк заявил, что Овечкин имеет чувство гола после повторения рекорда Гретцки

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал повторение российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РЕН ТВ.

Третьяк заявил, что у Овечкина есть чувство гола. «Это очень важно. Это как у Грецки, у него и у некоторых хоккеистов. Они знают, где шайба будет находиться после того, как вратарь ее отобьет», — посчитал он.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.

