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15:51, 5 апреля 2025Спорт

Третьяк прокомментировал повторение Овечкиным рекорда Гретцки

Третьяк заявил, что Овечкин имеет чувство гола после повторения рекорда Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал повторение российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РЕН ТВ.

Третьяк заявил, что у Овечкина есть чувство гола. «Это очень важно. Это как у Грецки, у него и у некоторых хоккеистов. Они знают, где шайба будет находиться после того, как вратарь ее отобьет», — посчитал он.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.

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