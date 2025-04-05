В Кремле прокомментировали повторение Овечкиным рекорда Гретцки

Песков заявил, что в Кремле следят за Овечкиным, повторившим рекорд Гретцки

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал повторение российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что в Кремле следят за успехами хоккеиста и болеют за него. Он назвал Овечкина выдающимся хоккеистом.

Ранее 5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Спортсмен забил два гола в матче против «Чикаго Блэкхокс». При этом Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.