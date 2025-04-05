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00:17, 5 апреля 2025Спорт

Вяльбе прокомментировала конфликт между Устюговым и Большуновым

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что лыжники Устюгов и Большунов показывают характер
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов и Сергей Устюгов

Александр Большунов и Сергей Устюгов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала конфликт между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым. Ее слова приводит Sport24.

«Конфликт — это когда люди друг другу морду бьют, а они между собой не общаются и видятся нечасто», — заявила Вяльбе. Глава ФЛГР посчитала, что Устюгов и Большунов показывают характер, так как оба являются лидерами.

Ранее, 4 марта, во время полуфинала спринта между Устюговым и Большуновым произошла стычка. Позднее Большунова оштрафовали за то, что во время поворота он перестроился на лыжню Устюгова и наехал на его лыжи.

Устюгов заявил, что извинится перед Большуновым за мах палкой. Спортсмен рассказал, что был разозлен тем, что Большунов наехал ему на лыжи.

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