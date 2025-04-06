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19:40, 6 апреля 2025Спорт

Российскому олимпийскому чемпиону отказали в визе на чемпионат Европы

Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали в визе на чемпионат Европы в Словакии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в своем Telegram-канале заявил, что ему отказали в визе для участия в чемпионате Европы 2025 года в Словакии.

Спортсмен заявил, что готовился к соревнованиям и расстроен из-за случившегоя. «История повторяется. Как много вопросов в этой истории — и так мало ответов… В одном я убежден точно — все происходит по воле Господа», — поделился подробностями борец.

Чемпионат Европы пройдет в Братиславе 7-13 апреля.

Перед стартом Игр-2024 в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена российских спортсменов, допущенных до выступления в Париже в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

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