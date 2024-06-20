Фотография не допущенного до Олимпиады российского борца появилась на сайте Игр-2024

Фотография не допущенного до Олимпиады Садулаева появилась на сайте Игр-2024

Фотография двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева появилась на официальном сайте летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Снимок, на котором россиянин проводит схватку с американцем Кайлом Снайдером, доступен после открытия на портале раздела «Борьба».

Ранее МОК опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до выступления на Играх в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.