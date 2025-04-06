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14:36, 6 апреля 2025Спорт

Шарапова в комбинезоне с открытой спиной посетила церемонию вручения научной премии

Шарапова в элегантном комбинезоне посетила церемонию вручения Breakthrough Prize
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию вручения научной премии Breakthrough Prize. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие прошло в Санта-Монике (США). Шарапова надела элегантный комбинезон с открытой спиной в молочном оттенке от французского бренда Stephane Rolland. Образ спортсменка дополнила туфлями-лодочками и объемными серьгами.

В начале 2020-го Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

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