Шарапова в комбинезоне с открытой спиной посетила церемонию вручения научной премии

Шарапова в элегантном комбинезоне посетила церемонию вручения Breakthrough Prize

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию вручения научной премии Breakthrough Prize. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие прошло в Санта-Монике (США). Шарапова надела элегантный комбинезон с открытой спиной в молочном оттенке от французского бренда Stephane Rolland. Образ спортсменка дополнила туфлями-лодочками и объемными серьгами.

В начале 2020-го Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.