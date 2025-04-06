Сын Кости Цзю одержал первую победу с октября 2023 года

Тим Цзю нокаутировал Спенсера и одержал первую победу с октября 2023 года

Австралийский боксер Тим Цзю победил в поединке американца Джозефа Спенсера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в Австралии. 30-летний Цзю нокаутировал 25-летнего Спенсера в четвертом раунде. Таким образом, он одержал первую победу с октября 2023 года.

Предыдущие два боя Цзю-младшего завершились поражениями — австралиец уступил американцу Себастьяну Фундоре и россиянину Бахраму Муртазалиеву. До них он шел на серии из 24 побед.

Ранее Тим Цзю запретил отцу, бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Косте Цзю, приходить на свои бои. Он заявил, что не привык к его присутствию, подчеркнув, что ценит своего отца.