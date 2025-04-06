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17:02, 6 апреля 2025Экономика

В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта

В России время ожидания общественного транспорта достигло 15 минут и 48 секунд
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В 2024 году время ожидания общественного транспорта в России достигло рекорда за последние девять лет — 15 минут и 48 секунд в обе стороны. Об этом следует из анализа данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом, передает РИА Новости.

Сообщается, что это максимум с 2016 года и что до 2024 года среднее время ожидания транспорта не превышало 12 минут. Росстат также сообщает, что по рассказам опрошенных россиян, они стали реже пользоваться общественным транспортом, хотя продолжительность времени в пути выросла. По данным Росстата, в среднем россияне совершали в месяц 17 поездок, тогда как еще два года назад их было почти 18.

В пути опрошенные проводили в среднем 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше значения 2022 года. Также сообщается, что чаще всего общественным транспортом пользуются россияне в возрасте от 15 до 24 лет и люди от 70 лет.

Ранее американский предприниматель Джон Роберт Саттон заявил, что в США есть Google и Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), но их города менее технологически развиты, чем российские. «Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта», — отметил Саттон.

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