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10:30, 7 апреля 2025СпортЭксклюзив

В России высказались о реакции американцев на рекордный гол Овечкина

Депутат Свищев отметил добрую реакцию американцев на рекорд Овечкина
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина — это планетарного масштаба событие, убежден первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил реакцию американцев на рекордный гол россиянина.

«Для всех нас это большое событие. Весь мир ждал. Сначала мы включили обратный отсчет. Потом мы все радовались, когда он сравнялся с [канадцем Уэйном] Гретцки. А сейчас мы уже начали новый отсчет. Уже надо считать отрыв от Гретцки. Я думаю, на этом Александр не должен останавливаться. У него еще достаточно сил. Команда вся работает дружно для того, чтобы он стал новым рекордсменом и новым ориентиром для всех молодых хоккеистов, которые играют в НХЛ», — прокомментировал Свищев.

Депутат также отметил речь Александра Овечкина после заброшенной 895-ой шайбы. Хоккеист заявил, что счастлив за Россию, потому что «русский человек — первый во всем мире по голам».

«Он никогда не скрывал, никогда не стеснялся, что он россиянин. На стадионе мы видели его семью и видели, как тепло ее приветствовали американцы. Это говорит о том, что простой американский народ на самом деле по-доброму относится к россиянам. Американцы приветствовали Александра овациями. Это, конечно, дорогого стоит», — добавил Свищев.

Парламентарий рассказал, что в России очень ждут возвращение Александра Овечкина после завершения карьеры в НХЛ. Он выразил надежду на то, что хоккеист продолжит свою жизнь и работу на родине.

Я очень надеюсь, что мы увидим Александра на Олимпийских играх, на Чемпионате мира, выступающего под флагом Российской Федерации. Для этого нужно добиться возвращения нашей команды. Я знаю, что Федерация и Министерство спорта активно работают над этим. Будем надеяться. Потому что Александру, конечно, нужно красивое, фееричное завершение карьеры. Но он еще полон сил. Поэтому мы будем считать его шайбы, радоваться и гордиться им

Дмитрий Свищевпервый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту
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6 апреля 2025

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (894).

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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