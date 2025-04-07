Манул Тимофей начал весеннюю разжировку

В Московском зоопарке манул Тимофей приступил к весенней разжировке

Манул Тимофей начал худеть к лету. Об этом сообщает Telegram-канал Московского зоопарка.

За зиму Тимофей — символ Московского зоопарка — сбросил два килограмма и стал весить всего пять килограммов. В весенний период манулы всегда приступают к разжировке.

«Сейчас у Тимофея кормление один раз в день, пять раз в неделю. Ему дают крысу или небольшую перепелку. В апреле вес ежедневной порции составляет примерно 200 граммов. С декабря до конца весны у манула слабый аппетит, и зоологи устраивают ему два "голодных" дня в неделю», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ожидается, что Тимофей завершит этот процесс к июню. В прошлом году к началу лета он похудел до 3,75 килограмма. В дикой природе манулы живут в суровом степном климате, где в зимние месяцы у них довольно скудное питание, поэтому эти кошки делают большие запасы жира на протяжении всей осени, пока не ляжет снег. При этом летом манул еще и меняет окрас — пятки и бока у него становятся рыжеватыми.

В зоопарке процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи отслеживают вес манула, и, в зависимости от сезона, регулируют его рацион. Так, летом у Тимофея будет один голодный день в неделю, а осенью, в период активного набора веса, его будут кормить каждый день.



В октябре 2024 года сообщалось, что в рамках зажировки Тимофей успешно набирал вес. За сентябрь он поправился на килограмм, достигнув веса 5,5 килограмма.