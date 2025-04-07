Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 7 апреля 2025Наука и техника

Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

«Царьград»: К крушению Ту-22М3 вряд ли причастны противники России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В ночь на 2 апреля потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Это стало третьей аварией стратегически важного самолета за последний год. О причинах порассуждали опрошенные «Царьградом» эксперты.

За 2024 год произошли три авиакатастрофы, связанные с этими бомбардировщиками — 19 апреля Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае, 15 августа произошла катастрофа в Иркутской области, наконец, 2 апреля 2025 года потерпел крушение еще один самолет. Как указал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, «самолеты старые, уход за ними у военных, возможно, недостаточный».

Сейчас эти самолеты не производят. Их всего около 50 штук, и три аварии за год — большая цифра, отмечает «Царьград». При этом, по мнению военного журналиста Сергея Чемекова, нет оснований считать, что к крушению причастны противники России. «К примеру, в августе прошлого года мы тоже потеряли один такой борт, и тогда причиной стал отказ двигателя. Крушение трех Ту-22М3 за год, конечно, очень болезненно сказывается на наших ВКС, это правда, но противник тут ни при чем», — пояснил он.

Материалы по теме:
Хроника крупнейших авиакатастроф Самые большие происшествия в истории авиации за последние 15 лет
Хроника крупнейших авиакатастроф Самые большие происшествия в истории авиации за последние 15 лет
19 марта 2016
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Что известно об этом самолете?
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.Что известно об этом самолете?
2 апреля 2025

Как отмечается, в условиях интенсивной эксплуатации в ходе спецоперации даже незначительные неполадки могут привести к катастрофе. Однако важно и то, что Ту-22М3 являются носителями ядерного оружия и интересны для западных спецслужб. В некоторых случаях речь может идти и о диверсиях, полагает военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Потерпевший крушение 2 апреля Ту-22М3 рухнул в безлюдной местности. Перед крушением пилот ракетоносца увел борт от жилых домов. Экипаж, состоявший из четырех человек, успел катапультироваться, однако один летчик не выжил в результате жесткого приземления. В результате авиакатастрофы в Иркутской области оказались обесточены 210 домов и 3 социально значимых объекта. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше