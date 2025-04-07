Овечкин посвятил рекордный гол покойному отцу

Александр Овечкин посвятил рекордный гол семье, покойным отцу, брату и теще

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о том, кому посвящает рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Гол посвящаю всей своей семье, папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне (Глаголевой, теще Овечкина — прим. «Ленты.ру»). Всем своим близким», — заявил хоккеист.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах(894).

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист.