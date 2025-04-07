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09:17, 7 апреля 2025Спорт

Овечкина признали единственной звездой дня в НХЛ

Российского форварда Овечкина признали единственной звездой дня в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали единственной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

6 апреля Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й.

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Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Ему удалось сделать это в 1487 матчах. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 играх.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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