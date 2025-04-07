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15:24, 7 апреля 2025Экономика

Производителей пластика призвали не поднимать цены

ФАС призвала производителей ПВХ исключить необоснованный рост цен
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Производители ПВХ должны исключить необоснованный рост цен на пластик. С таким призывом к компаниям обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

ФАС России направила письма АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик». Ведомство рекомендовало им разработать и согласовать торговые политики для продажи своей продукции и сообщить конечным продавцам о необходимости ответственно назначать цены.

«Они должны предусматривать приоритет внутреннего рынка, порядок ценообразования, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями», — пояснили в службе.

Генпрокуратура (ГП) потребовала обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида. В надзорном ведомстве отмечают, что «вопреки установленным законами запретам и ограничениям владелец предприятия экс-глава законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов совмещал бизнес и госслужбу». Иск уже направили в Хамовнический суд Москвы.

Ранее ФАС сообщила крупным торговым сетям, что недопустимо повышать цены на яйца на фоне повышенного спроса перед Пасхой. Служба призвала не поднимать цены из-за сезонного фактора. При обнаружении признаков недобросовестных действий пообещали принимать меры реагирования.

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