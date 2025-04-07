Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 7 апреля 2025Россия

Семья участника СВО потратила год на выяснение его судьбы и получение награды

«Царьград»: Семья бойца СВО Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Семья участника специальной военной операции (СВО) Ильи Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу и получить награду, врученную ему, рассказывает «Царьград».

По данным портала, житель Краснодона в ЛНР Винников после начала спецоперации подписал контракт с Минобороны, но только спустя год попал в боевое подразделение и на фронт. Позднее он получил ранение при выполнении задания. За это ему вручили медаль «За отвагу».

После восстановления его отправили с другими бойцами удержать высоту в районе Белогоровки. По данным «Царьграда», он в составе группы должен был пройти по коммуникативной трубе и выйти в тыл ВСУ. Но выход из трубы оказался заминирован. Винников получил тяжелые ранения, а позднее на него налетели дроны, сбросив снаряды.

Тело Винникова так и не удалось эвакуировать из-за того, что территория оставалась под контролем украинских сил. Родителям и сестре Винникова сообщили о его гибели, однако без подробностей. В итоге сестра сама стала собирать по крупицам информацию о нем. Только спустя год родственникам передали награды Ильи Винникова.

Ранее вдове подполковника Сергея Чебнева передали звезду Героя России. Тот отправился на спецоперацию добровольцем и принимал участие в боях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. После этого подразделение бойца перебросили в Курскую область, где он отражал вторжение Вооруженных сил Украины. Чебнев командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    Обнаружена неожиданная причина ухудшения памяти

    Турция стала стремительно терять туристов из России

    В Минобороны России раскрыли свежие данные о боях с ВСУ в Курской области

    Стало известно о «тайном пророчестве» Жириновского

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    В российском городе похоронили не вернувшегося с СВО подполковника

    В российском регионе мужчина стрелял по детям из ружья

    Получившая российское гражданство украинка продолжила работать на Киев и была осуждена

    Иран пригрозил жестким ответом на возможный удар США и Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше