«Царьград»: Семья бойца СВО Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу

Семья участника специальной военной операции (СВО) Ильи Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу и получить награду, врученную ему, рассказывает «Царьград».

По данным портала, житель Краснодона в ЛНР Винников после начала спецоперации подписал контракт с Минобороны, но только спустя год попал в боевое подразделение и на фронт. Позднее он получил ранение при выполнении задания. За это ему вручили медаль «За отвагу».

После восстановления его отправили с другими бойцами удержать высоту в районе Белогоровки. По данным «Царьграда», он в составе группы должен был пройти по коммуникативной трубе и выйти в тыл ВСУ. Но выход из трубы оказался заминирован. Винников получил тяжелые ранения, а позднее на него налетели дроны, сбросив снаряды.

Тело Винникова так и не удалось эвакуировать из-за того, что территория оставалась под контролем украинских сил. Родителям и сестре Винникова сообщили о его гибели, однако без подробностей. В итоге сестра сама стала собирать по крупицам информацию о нем. Только спустя год родственникам передали награды Ильи Винникова.

Ранее вдове подполковника Сергея Чебнева передали звезду Героя России. Тот отправился на спецоперацию добровольцем и принимал участие в боях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. После этого подразделение бойца перебросили в Курскую область, где он отражал вторжение Вооруженных сил Украины. Чебнев командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

