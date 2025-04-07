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19:21, 7 апреля 2025Бывший СССР

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совбез ООН 8 апреля проведет заседание по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Совет безопасности ООН 8 апреля проведет заседание по событиям на Украине. Об этом со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства России при организации сообщает РИА Новости.

«Заседание по украинскому досье состоится в 10:00 по времени Нью-Йорка», — говорится в публикации.

Отмечается, что повестка заседания Совбеза будет посвящена удару по Кривому Рогу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Министерства обороны России по вопросу об ударе по Кривому Рогу. 4 апреля пресс-служба ведомства сообщила, что в городе было атаковано совещание командиров соединений Вооруженных сил Украины и западные инструкторы.

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