В Кремле прокомментировали удар по Кривому Рогу

Песков призвал ориентироваться на заявления МО по поводу ударов в Кривом Роге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар по ресторану в Кривом Роге. Его слова приводит ТАСС.

«Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны», — заявил Песков. Других комментариев по этому поводу он не привел.

4 апреля Минобороны России сообщали, что об ударе по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. В ведомстве сообщали о потере 85 военнослужащих.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак заявлял, что по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар. Он заявил о повреждениях нескольких многоэтажек, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.