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12:43, 7 апреля 2025Силовые структуры

Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

Блогеру Портнягину продлили меру пресечения до 10 октября
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Данная мера пресечения продлена до 10 октября. Отмечается, что рассмотрение дела по существу отложили на 24 апреля из-за ненадлежащего уведомления участников дела о заседании.

Предпринимателя задержали 12 апреля 2024 года на территории Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

Обвинения в неуплате налогов с блогера и его жены Екатерины сняли, уголовное дело по этому эпизоду было прекращено. Супруги погасили всю задолженность по налогам, включая пени и штрафы. Они выплатили 188 миллионов рублей.

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