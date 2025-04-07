У двух участников полумарафона на бегу остановилось сердце

У двух участников полумарафона в Мадриде остановилось сердце, один не выжил

У двух участников полумарафона Movistar, который прошел в Мадриде 6 апреля, на бегу остановилось сердце, сообщает El Pais.

Не удалось спасти 38-летнего участника, он потерял сознание на глазах участвовавшей в забеге медсестры, которая сразу начала оказывать ему помощь. Его пытались реанимировать в больнице вплоть до середины дня понедельника.

Другим пострадавшим оказался 21-летний бегун, потерявший сознание на глазах у врача, который наблюдал за соревнованием как зритель. Он помещен под наблюдение в больнице.

Кроме того, в ходе полумарафона оказали помощь еще 50 бегунам, большинство из которых пострадали от теплового удара, растяжений и вывихов.

Всего в забеге приняли участие до 27 тысяч бегунов, 24 тысячи из них бежали полумарафон — дистанцию в 21 километр.

В прошлом году один из участников соревнования по силовому экстриму «Тюмень спортивная» потерял сознание после того, как несколько раз поднял штангу с большим весом. У 31-летнего спортсмена остановилось сердце.