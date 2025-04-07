В МИД рассказали о прославлении нацистов в некоторых странах бывшего СССР

Лавров: В Прибалтике и на Украине открыто прославляют нацистов

В Прибалтике и на Украине открыто прославляют нацистов и их приспешников. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне», передает РИА Новости.

«Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники», — заявил Лавров.

Глава МИД также указал, что акция «Бессмертный полк» помогает сохранять историческую память в России в контексте Великой Отечественной войны, а также обеспечить связь поколений.

Ранее в посольстве РФ в Эстонии высказались по поводу политики властей республики в области исторической памяти наследия Великой Отечественной войны. «С негодованием констатируем неприемлемость продолжающейся политики эстонских властей по осквернению мест упокоения советских военнослужащих», — прокомментировали действия эстонских властей в ведомстве.