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04:08, 7 апреля 2025Россия

В МИД России озвучили один из главных вопросов в диалоге с США

Рябков: Одной из главных тем переговоров стал возврат дипсобственности РФ в США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Одним из главных вопросов на переговоров с США для России станет возврат дипломатической собственности в США. Важную для Москвы тему в повестке обсуждения с Вашингтоном озвучил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передают «Известия».

«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — подтвердил замминистра иностранных дел, отвечая на вопрос издания.

Генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне (оба находятся в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (взятое в аренду помещение) были закрыты в 2017 году из-за антироссийских санкций. В 2018 году власти США закрыли российское генконсульство в Сиэтле (аренда) и резиденцию генконкула (дипломатическая собственность). Российская сторона расценила эти жесты как откровенно враждебные и потребовала вернуть эти объекты.

Ранее британское издание The Guardian написало, что спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев переиграл США на переговорах по Украине в Вашингтоне.

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