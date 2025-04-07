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19:56, 7 апреля 2025Моя страна

В российском городе спасатели помогли страдающему от ворон совенку

Спасатели Салавата помогли страдающему от ворон совенку и сняли его с дерева
Екатерина Ештокина

Фото: Юля Фомина / Unsplash

В российском городе спасатели помогли страдающему от ворон совенку. Об этом сообщает Telegram-канал «UTV I Стерлитамак, Салават, Ишимбай».

На одном из размещенных кадров были запечатлены специалисты, которые сняли с большого хвойного дерева птенца. На другом снимке эксперты сняли детеныша совы крупным планом, демонстрируя его оперение и величину.

Ранее в апреле ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео. Фотоловушке в парке «Удэгейская легенда» в Приморье удалось запечатлеть очень редкие кадры. Филин выжидал добычу возле незамерзающего протока.

В ноябре 2024 года не встречающуюся в России птицу заметили на Сахалине.

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