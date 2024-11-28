Не встречающуюся в России птицу заметили на Сахалине

Краеведческий музей: на Сахалине засняли не встречающуюся в России синюю птицу

В Южно-Сахалинск залетела птица, не встречающаяся в России. Об этом сообщил Сахалинский областной краеведческий музей в Telegram-канале.

Необычный гость залетел в сквер музея, когда его заметили сотрудники учреждения и успели сфотографировать. На кадрах можно увидеть птицу с оперением синего цвета размером с синицу. Ее засняли за поеданием ягод калопанакса семилопастного. Предположительно, это небесно-синяя мухоловка. Как она оказалась на Сахалине, остается загадкой.

«Но этот вид на территории России никогда не отмечали — птица тропическая и живет в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым экзотического пернатого увидел фотограф Виктор Волянюк. За несколько дней птица стала местной звездой и привлекла внимание орнитологов и фотографов.

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До этого фотоловушка заповедника «Тунгусский», расположенного в Красноярском крае, запечатлела редкую птицу под снегопадом — сибирского таежного гуменника.