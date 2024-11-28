Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:43, 28 ноября 2024Моя страна

Не встречающуюся в России птицу заметили на Сахалине

Краеведческий музей: на Сахалине засняли не встречающуюся в России синюю птицу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: А.Б. Криулькина / Сахалинский областной краеведческий музей

В Южно-Сахалинск залетела птица, не встречающаяся в России. Об этом сообщил Сахалинский областной краеведческий музей в Telegram-канале.

Необычный гость залетел в сквер музея, когда его заметили сотрудники учреждения и успели сфотографировать. На кадрах можно увидеть птицу с оперением синего цвета размером с синицу. Ее засняли за поеданием ягод калопанакса семилопастного. Предположительно, это небесно-синяя мухоловка. Как она оказалась на Сахалине, остается загадкой.

«Но этот вид на территории России никогда не отмечали — птица тропическая и живет в Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым экзотического пернатого увидел фотограф Виктор Волянюк. За несколько дней птица стала местной звездой и привлекла внимание орнитологов и фотографов.

Ранее жительница Ростовской области обнаружила у своего подъезда необычную крупную птицу, попавшую в беду. Изначально птицу приняли за сову, а в ветклинике, куда обратилась женщина, предположили, что это ястреб-перепелятник. Позднее выяснилось, что к ней в руки попал редкий белый степной лунь.

До этого фотоловушка заповедника «Тунгусский», расположенного в Красноярском крае, запечатлела редкую птицу под снегопадом — сибирского таежного гуменника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Врач посоветовала россиянам придерживаться одной привычки для хорошего самочувствия

      Повар изменил рецепт блюда и погубил посетительницу ресторана

      Росавиация прокомментировала возможность отказа от использования Superjet

      Создана наноструктура для захвата вирусов

      Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

      Стало известно об ударе ВС России по складу с оружием ВСУ в Сумской области

      Влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась

      Финского депутата вынудили извиниться за слова о России. Что он сказал?

      Звезда КВН рассказал о конфликте с руководством телеигры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше