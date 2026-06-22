Боня раскрыла заработок на «Доме-2»

Блогерша Виктория Боня рассказала, что участникам «Дома-2» платили тысячу долларов в месяц

Блогерша Виктория Боня, принимавшая участие в телешоу «Дом-2» с 2006 по 2007 год, рассказала о заработке на проекте. Подробностями она поделилась в интервью с предпринимателем Анатолием Сульяновым, доступном на YouTube.

«Если ты пробыл там больше трех месяцев, ты получаешь зарплату сразу три тысячи долларов, за эти три месяца. И потом — тысячу долларов в месяц», — вспомнила Боня. Она также добавила, что создатели «Дома-2» предлагали ей доплатить еще пять тысяч долларов, чтобы она не уходила из проекта.

По словам блогерши, для многих участников телестройки, живших небогато, этот заработок был большим.

Ранее звезда «Дома-2», бывшая порноактриса Елена Беркова высказалась о сексе на телепроекте. Она заявила, что у ночных выпусков шоу, в которых участники в том числе вступали в интимные отношения, не было сценария.