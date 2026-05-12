Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:42, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» раскрыла правду о сексе на проекте

Звезда «Дома-2» Беркова заявила, что у ночных выпусков шоу не было сценария
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда реалити-шоу «Дом-2», бывшая порноактриса Елена Беркова высказалась о сексуальной жизни участников проекта, которую показывали в ночных выпусках. Правду об этом она раскрыла в интервью психиатру и наркологу Василию Шурову, запись их разговора доступна на YouTube.

У Берковой спросили, был ли у ночных выпусков «Дома-2» сценарий и заставляли ли участников шоу заниматься друг с другом сексом. «В моем случае вообще не было сценария. (...) Там вообще нам ничего еще не говорили», — заявила бывшая участница проекта.

Как объяснила Беркова, тогда редакторы «Дома-2» только наблюдали за участниками со стороны и пытались выяснить, что привлекает внимание зрителей.

Ранее бывший генеральный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказал, что видео секса Берковой и другого героя проекта Романа Третьякова утекло в интернет. Он уточнил, что к этому был причастен один из сотрудников шоу.

Беркова пришла на проект «Дом-2» в мае 2004 года. Участница покинула шоу в июле того же года после того, как стало известно, что она снималась в порно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Критик назвал причину падения спроса на женские группы

    В России допустили обвинения США в адрес Киева о создании полигона для биооружия

    Звезда «Дома-2» раскрыла правду о сексе на проекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok