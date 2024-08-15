Бывший продюсер «Дома-2» рассказал об утечке интимных видео участников реалити-шоу

Генеральный продюсер реалити-шоу «Дом-2» с 2004 по 2018 Алексей Михайловский заявил, что на проекте записывали сцены интимной близости участников. Об этом он рассказал телеведущей Яне Чуриковой, видео вышло на YouTube.

Михайловский уточнил, что в эфир эти сцены не выходили. «Максимум, что могло быть — какие-то там поцелуи за балдахином, какие-то звуки в ночном эфире», — добавил он.

Бывший продюсер шоу отметил, что однажды в интернете оказалось видео, на котором участники «Дома-2» Роман Третьяков и Елена Беркова занимаются сексом. Он назвал этот инцидент самым чувствительным моментом для проекта и указал, что к нему был причастен конкретный сотрудник. «Когда выяснили, кто это сделал с Ромой и Леной, нашли человека, убрали», — добавил Михайловский.

По словам экс-продюсера шоу, после утечки видео с Берковой и Третьяковым подобные откровенные сцены перестали записывать.

Ранее бывшая участница «Дома-2», телеведущая Алена Водонаева раскрыла свой заработок на проекте. Она заявила, что полученный на шоу гонорар позволил ей купить первую квартиру в 23 года.