Водонаева раскрыла свой заработок на «Доме-2»

Ведущая Водонаева заявила, что на «Доме-2» получала 6 тысяч долларов в месяц

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева раскрыла свой заработок на проекте. Об этом она высказалась в интервью для шоу «Света вокруг света», доступном на YouTube.

Водонаева заявила, что она и другие пять участников проекта получали по шесть тысяч долларов в месяц. Телезвезда уточнила, что те, кто пришел после них, снимались в реалити бесплатно.

Она добавила, что заработок на «Доме-2» позволил ей купить первую квартиру в 23 года.

Ранее стало известно, что на Водонаеву подали в суд. Сообщается, что к телеведущей подали иск на 740 тысяч рублей.

До этого телеведущая раскрыла причину конфликтов с Ольгой Бузовой на «Доме-2». Водонаева призналась, что ссорилась с другой звездой проекта из-за конкуренции.