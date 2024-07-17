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18:08, 17 июля 2024Интернет и СМИ

На Водонаеву подали в суд

Суд Москвы зарегистрировал иск к телеведущей Водонаевой на 740 тысяч рублей

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к телеведущей, блогерше, бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Алене Водонаевой. Это следует из карточки дела, опубликованной на портале «Электронное правосудие».

На телеведущую подала в суд Камилла Амиргазина. Она потребовала взыскать с Водонаевой 740 тысяч рублей. В качестве причины указаны экономические споры по гражданским правоотношениям.

Как сообщает KP.RU, истица занимается фотосъемкой и работает мастером маникюра.

Ранее Алена Водонаева раскрыла причины конфликтов с певицей Ольгой Бузовой во время участия в «Доме-2». Ведущая объяснила, что на съемках проекта они конкурировали друг с другом.

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      Олег Давыдов
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